Es gibt viele Gründe, mit dem Rauchen aufzuhören, gesundheitliche vor allem. Wer nicht mehr qualmt, muss sich aber auch nicht mehr bei Wind und Wetter bibbernd vors Bürogebäude stellen. Oder schnell im Klo eine durchziehen. Der weitverbreiteten Unsitte, in der Toilette zu rauchen, hat nun eine Shoppingmall im chinesischen Shenzhen den Kampf angesagt, wie die South China Morning Post (SCMP) berichtet.