ChinaWer raucht, muss vor Publikum pinkeln

Lesezeit: 2 Min.

Die Mall-Betreiber in der Technologie-Metropole Shenzhen haben für ihren Pilotversuch viel Zuspruch erhalten.
Die Mall-Betreiber in der Technologie-Metropole Shenzhen haben für ihren Pilotversuch viel Zuspruch erhalten. (Foto: Sergio Azenha/mauritius images/Alamy Stock)

Volle Transparenz, sozusagen: Eine Shoppingmall in Südchina hat Toilettentüren mit Sensoren installiert, die bei Rauchgeruch transparent werden. Das kann peinlich werden.

Von Helmut Martin-Jung

Es gibt viele Gründe, mit dem Rauchen aufzuhören, gesundheitliche vor allem. Wer nicht mehr qualmt, muss sich aber auch nicht mehr bei Wind und Wetter bibbernd vors Bürogebäude stellen. Oder schnell im Klo eine durchziehen. Der weitverbreiteten Unsitte, in der Toilette zu rauchen, hat nun eine Shoppingmall im chinesischen Shenzhen den Kampf angesagt, wie die South China Morning Post (SCMP) berichtet.

