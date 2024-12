Von Helmut Martin-Jung, München

Auch die vom Erfolg Verwöhnten müssen ab und an einen Dämpfer hinnehmen. Der Chiphersteller Nvidia, der mit seinen KI-Beschleuniger-Chips einen unfassbaren Aufstieg erlebt hat, der die gesamte Tech-Branche an den Börsen mit nach oben zog, er sieht sich mit Problemen in China konfrontiert. Die chinesische Regulierungsbehörde hat nach einem Bericht des dortigen Staatsfernsehens eine Untersuchung darüber gestartet, ob Nvidia nach der Übernahme der israelischen Firma Mellanox die Auflagen verletzt hat, die China zur Bedingung für den Deal gemacht hatte. Der Aktienkurs von Nvidia gab in der Folge leicht nach.