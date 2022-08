Von Florian J. Müller, Ennepetal

Wenn Ralf Stoffels noch einmal entscheiden könnte, ob er mit seiner Firma nach China geht, er würde es nicht machen. Ideenklau, Corona-Lockdowns, Lieferkettenchaos und dazu die Unsicherheiten wegen des Ukraine-Kriegs in Europa: Angesichts so vieler Probleme würde er derzeit generell keine neue Dependance eröffnen - und insbesondere nicht in China. Zu Recht würde das "auf völliges Unverständnis" in der Zentrale treffen, sagt der Unternehmer aus dem nordrhein-westfälischen Ennepetal. Der 60-Jährige ist Seniorchef von BIW Isolierstoffe, einem mittelständischen Hersteller von Schläuchen und Dichtungen beispielsweise für die Autoindustrie. 600 Mitarbeiter hat sein Familienbetrieb mit Niederlassungen in Polen und im chinesischen Kunshan bei Shanghai.