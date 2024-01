Von Florian Müller, Lijiang

Ein bisschen Wildwest-Romantik in China verspricht die Foto-Ranch außerhalb des Touristenorts Lijiang in der Süd-Provinz Yunnan. Ein junges Pärchen, er im Anzug mit Sonnenbrille, sie im kurzen schwarzen Kleid mit Strasssteinen, macht gerade Hochzeitsfotos neben einem Straßenschild. Dieses Schild soll sie an der legendären "Route 66" in den USA verorten. "Zieh den Bauch ein", ruft der Fotograf der Braut zu, bevor er auf den Auslöser klickt.