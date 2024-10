Von Florian Müller, Delhi

Dass Michael Keppe am Ende dieses Tages mit einer Trophäe ins Bett fällt, damit hat er vermutlich selbst nicht gerechnet. Ist der Unternehmensgründer aus Hongkong am Morgen doch angeblich im Hotelaufzug stecken geblieben. „Der zu Hilfe gerufene Wartungsdienst konnte die Bedienungsanleitung erst nicht finden“, erzählt Keppe den Teilnehmern der Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft am Freitag in Delhi. Für genau dieses Szenario entwickelt sein Start-up Pergamon zufällig ein Produkt, für das Keppe von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) als einer der innovativsten Gründer in Asien ausgezeichnet wurde: einen Chatbot, der mit künstlicher Intelligenz Anleitungen für komplizierte technische Produkte ausspuckt. Techniker sollen damit künftig viel schneller die Fehlerursache finden und beheben können.