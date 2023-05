Mehr als 50 Millionen Hunde und 65 Millionen Katzen leben laut Branchenzahlen bereits in Chinas städtischen Haushalten.

Immer mehr Menschen in China legen sich Haustiere zu. Viele Besitzer seien jedoch "ein wenig faul", findet Hundetrainer Huang Yiyong. Er muss es wissen - leitet er doch ein Hunde-Internat. Ein Besuch.

Von Florian Müller, Guangzhou

Wusong mag zwar nicht der hellste Schüler der Klasse sein, aber er ist definitiv der fluffigste. Mit herausgestreckter Zunge kommt er über den Hof getrabt, um die Besucher zu begrüßen. Nach ein paar Versuchen klappt es auch mit dem Händeschütteln, was mit ausgiebigem Streicheln belohnt wird. "Was andere in zehn Minuten lernen, dafür hat er eine Woche gebraucht", sagt Schulleiter Huang Yiyong. "Aber er hat einen guten Charakter, das macht es weniger anstrengend."