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SZ-Podcast „China und wir“Wie China zur Hightech-Macht wurde

Podcast „China und wir“.
Podcast „China und wir“. Foto: SZ

Die Lösung vieler Probleme in China heißt oft: Mehr Tech, mehr Roboter. Aber zu welchem Preis?

Lea Sahay und Gregor Scheu

China ist Hightech-Macht. KI-Modelle aus Hangzhou bringen das Silicon Valley ins Schwitzen, E-Autos aus Shenzhen rollen mittlerweile auch durch Berlin, und humanoide Roboter stellen in Peking neue Marathon-Rekorde auf. China läuft dem Westen den Rang ab.

Dabei galt noch vor zehn Jahren „Made in China“ als billig kopiert. Heute steht das Land an der Weltspitze bei vielen Zukunftstechnologien. Aber wie ist die Volksrepublik dorthin gekommen und zu welchem Preis? Und: Lässt sich wiederum dieses Rezept kopieren? Könnte beispielsweise Deutschland also auch so einen Aufstieg hinlegen?

Darüber sprechen die China-Korrespondenten der Süddeutschen Zeitung, Lea Sahay und Gregor Scheu, in der neusten Folge „China und wir“, einer vierteiligen Podcastserie der SZ über die neue Weltmacht und wie sie auch uns in Europa verändert. Sie erscheint jeden Mittwoch im Kanal von „Das Thema“. Die nächste Folge kommt am 27. Mai.

Zum Weiterhören und -sehen:

„China und wir“ können Sie auch sehen: Den Videopodcast finden Sie bei Spotify, auf Youtube oder auf sz.de.

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