Von Florian Müller, Berlin

Kaum jemand verkörpert das Dilemma der deutschen Wirtschaft im Umgang mit China so sehr wie Angela Titzrath. Als Chefin des Hamburger Hafenbetreibers HHLA muss sie den größten deutschen Hafen im internationalen Wettbewerb halten, und das geht nur in Zusammenarbeit mit China: Rund ein Drittel der von der HHLA abgefertigten Container kommt von dort oder soll dorthin verschifft werden. Auf der anderen Seite muss die 56-Jährige sich in der Öffentlichkeit dafür rechtfertigen, wenn sie die chinesische Staatsreederei Cosco durch eine Terminalbeteiligung noch enger an Hamburg binden will.