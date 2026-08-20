Da steht er, Hui Ka Yan, Gründer des einst größten chinesischen Immobilienentwicklers Evergrande, im Gerichtssaal im südchinesischen Shenzhen. Zweieinhalb Jahre war er aus der Öffentlichkeit verschwunden. Seine einst schwarzen Haare sind mittlerweile weiß, flankiert wird er von zwei Wärtern. Vor ihm steht ein Schild mit drei chinesischen Schriftzeichen: Angeklagter. Das Urteil, das am Donnerstag im südchinesischen Shenzhen gesprochen wurde, ist drastisch: lebenslange Haft.