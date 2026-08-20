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EvergrandeLebenslange Haft für Chinas Immobilienkönig

Lesezeit: 3 Min.

Hui Ka Yan, flankiert wird er von zwei Wärtern im Gerichtssaal in Shenzhen.
Hui Ka Yan, flankiert wird er von zwei Wärtern im Gerichtssaal in Shenzhen. XinHua/Mittleres Volksgericht

Hui Ka Yan, Gründer von Chinas ehemals größtem Immobilienkonzern Evergrande, ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Chinas Immobilienkrise beendet das Urteil allerdings nicht.

Von Gregor Scheu, Peking

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Da steht er, Hui Ka Yan, Gründer des einst größten chinesischen Immobilienentwicklers Evergrande, im Gerichtssaal im südchinesischen Shenzhen. Zweieinhalb Jahre war er aus der Öffentlichkeit verschwunden. Seine einst schwarzen Haare sind mittlerweile weiß, flankiert wird er von zwei Wärtern. Vor ihm steht ein Schild mit drei chinesischen Schriftzeichen: Angeklagter. Das Urteil, das am Donnerstag im südchinesischen Shenzhen gesprochen wurde, ist drastisch: lebenslange Haft.

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