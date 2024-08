Das Sandwich kommt per Drohne auf die Große Mauer

Chinas bekannteste Sehenswürdigkeit zu besichtigen, ist eine mühselige Angelegenheit. Wer keine Lust hat, Proviant mitzuschleppen, kann sich neuerdings eine Brotzeit per Fluggerät liefern lassen.

Von Florian Müller, Peking

Chinesische Stadtbewohner sind es gewohnt, dass sie zu jeder Uhrzeit alles Mögliche zu sich nach Hause geliefert bekommen. Eine Glühlampe, eine Klopapierrolle, ein Mitternachtssnack? Alles nur ein paar Klicks auf dem Smartphone entfernt und selbst nachts um zwei für eine Liefergebühr von wenigen Cent in einer halben Stunde da. Künftig könnte das auch an so abgelegenen Orten wie der Großen Mauer Realität werden.