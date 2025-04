Vor der Eskalation im Handelskrieg haben die chinesischen Exporteure ihre Lieferungen in alle Welt stark gesteigert. Die Ausfuhr von Waren wuchs im März um 12,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie die Zollbehörde in Peking am Montag mitteilte. Schon seit einigen Monaten haben Vorzieheffekte wegen des sich bereits damals abzeichnenden Zollkonflikts mit den USA die chinesischen Exporte kräftig angeschoben. Zum Vergleich: Im Zeitraum Januar/Februar – der wegen des chinesischen Neujahresfestes zusammen ausgewiesen wird – gab es lediglich ein Plus von 2,3 Prozent.