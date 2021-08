Von Karl-Heinz Büschemann

Müssen sich deutsche Unternehmer Gedanken machen, wenn in Wilhelmshaven eine Fregatte der Bundesmarine ausläuft? Müssen sich Manager darüber die Köpfe zerbrechen, dass in Peking ein kanadischer Geschäftsmann wegen angeblicher Spionage zu elf Jahren Gefängnis verurteilt wurde? Sie sollten es tun. Denn beide Fälle zeigen die wachsende Frostigkeit zwischen den Handelspartnern. Das Kriegsschiff Bayern, das Anfang August Richtung chinesisches Meer in See stach, soll der chinesischen Führung demonstrieren, dass die westlichen Nationen die außenpolitischen Drohgebärden gegenüber Nachbarländern mit zunehmendem Argwohn betrachten. Und die Aburteilung des Kanadiers Michael Spavor ist eine klare Geste Pekings: Sie zeigt dem Westen, dass man nicht davor zurückschreckt, ausländische Wirtschaftsvertreter ins Gefängnis zu bringen. Die angespannte Lage wird den deutschen Unternehmen, die gut vom Chinageschäft leben, mutmaßlich einige Probleme bereiten. China ist der wichtigste Handelspartner der Bundesrepublik.