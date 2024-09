Immer mehr ausländische Unternehmen sind in China unglücklich. Gleichzeitig investieren deutsche Konzerne Rekordsummen, so auch VW – trotz Krise in Deutschland. Wie passt das zusammen?

Von Florian Müller, Peking

Wenn die Autoindustrie hustet, hat die deutsche Wirtschaft eine Lungenentzündung. So lautet ein altes Sprichwort in Regierungskreisen. Wenn Volkswagen nun also die Beschäftigungsgarantie nach 30 Jahren aufkündigt und mit der Schließung von Werken droht, ist das ein alarmierendes Signal. Während der Konzern in Deutschland Milliarden einsparen will, hat er jedoch Milliardeninvestitionen in China angekündigt. Europa ist also abgemeldet und China die Zukunft?