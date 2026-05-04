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ChinaFaulheit im Auftrag fremder Mächte

Lesezeit: 2 Min.

Chinas Staatssicherheitsbehörden fahnden nach Influencern, die über soziale Medien zum Faulenzen aufrufen.
Chinas Staatssicherheitsbehörden fahnden nach Influencern, die über soziale Medien zum Faulenzen aufrufen. HECTOR RETAMAL/AFP

Immer weniger junge Chinesen glauben an das alte Aufstiegsversprechen. Chinas Ministerium für Staatssicherheit glaubt zu wissen, warum.

Von Gregor Scheu, Peking

Der Fall ist gelöst. Wenn Chinas junge Menschen morgens nicht mehr aus dem Bett kommen, wenn sie keine Lust auf die Sechs-Tage-Woche haben, wenn sie statt Aufopferung für die Karriere lieber auf dem Sofa liegen, dann steckt dahinter, so verkündet es nun Chinas Ministerium für Staatssicherheit, eine Verschwörung von beachtlicher Raffinesse.

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