Der Fall ist gelöst. Wenn Chinas junge Menschen morgens nicht mehr aus dem Bett kommen, wenn sie keine Lust auf die Sechs-Tage-Woche haben, wenn sie statt Aufopferung für die Karriere lieber auf dem Sofa liegen, dann steckt dahinter, so verkündet es nun Chinas Ministerium für Staatssicherheit, eine Verschwörung von beachtlicher Raffinesse.