Von Saskia Aleythe, Manuel Bewarder und Florian Flade, Hamburg

Der Einstieg des chinesischen Staatskonzerns Cosco am Hamburger Hafen wird zunehmend fraglicher. Nach Recherchen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR soll es die Hafen- und Logistik AG (HHLA) versäumt haben, den Terminal Tollerort als kritische Infrastruktur anzumelden. Das ist zumindest die Einschätzung des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWK). Demnach hätte die Registrierung bereits im April 2022 stattfinden müssen - und nicht erst Anfang dieses Jahres. Das Versäumnis könnte nun dafür sorgen, dass der geplante Deal der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) mit Cosco platzt.

In der vergangenen Woche hatten SZ, NDR und WDR erstmals berichtet, dass das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik (BSI) das Terminal Tollerort als kritische Infrastruktur einstuft, womit es als besonders schützenswert gilt. Das war eine Kehrtwende zu den bisherigen Einschätzungen und Anlass für das BMWK, die Angelegenheit noch einmal zu überprüfen. An diesem Mittwoch soll das Thema im Wirtschaftsausschuss des Bundestages noch einmal diskutiert werden. Eine Sprecherin der HHLA erklärt auf Nachfrage, die Position des Bundeswirtschaftsministeriums sei aus Sicht des Unternehmens "sachlich und rechtlich unbegründet".

In einem Schreiben vom BMWK an den Wirtschaftsausschuss heißt es, Tollerort falle in eine seit dem 1.1.2022 neu aufgenommene Kategorie der Kritisverordnung, und zwar als "Umschlaganlage in See- und Binnenhäfen". Der dafür maßgebliche Schwellenwert von 3,27 Millionen Tonnen abgefertigte Fracht pro Jahr sei in Tollerort weit überschritten worden, die HHLA hätte das Terminal nach Lesart des Wirtschaftsministeriums ordnungsgemäß spätestens bis zum 2. April des vergangenen Jahres beim BSI als kritische Infrastruktur anmelden und eine Kontaktstelle nennen müssen.

Das sei jedoch erst Anfang 2023 nach Aufforderung des BSI geschehen. "Wer vorsätzlich oder fahrlässig eine Registrierung nicht vornimmt, handelt ordnungswidrig", schreibt das Ministerium. Die HHLA hatte in einer Mitteilung bestätigt, erst seit 2023 registriert zu sein. Nun lässt sie wissen, sie habe alle beteiligten Behörden im laufenden Investitionsverfahren über die Umschlagsmengen in Tollerort "jederzeit umfassend und transparent informiert".

Ursprünglich hatte die Hafengesellschaft im Herbst 2021 mit der Staatsreederei Cosco eine Beteiligung von 35 Prozent am Tollerort-Terminal vereinbart, ein Jahr später wurde der geplante Deal Thema in der Bundesregierung. Während Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ihn gegen das Votum von sechs Fachministerien durchdrücken wollte, warnten vor allem Grüne und FDP vor neuen Abhängigkeiten. Das Wirtschaftsministerium von Minister Robert Habeck (Grüne) fürchtete zudem eine zu starke Einflussnahme Chinas auf die Transportinfrastruktur in Europa sowie potenzielle Gefahren für Lieferketten und Versorgungssicherheit. Verteidiger wie Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) argumentierten stets unter anderem damit, es handele sich bei Tollerort nicht um kritische Infrastruktur. Die HHLA gehört zu 69 Prozent der Stadt Hamburg.

Ergebnis des Regierungsstreits war eine Teiluntersagung mit der Vorgabe, Cosco dürfe maximal 24,9 Prozent vom Terminal erhalten. Daraufhin handelte die HHLA mit den Chinesen neue Verträge aus, die sie dem Bundeswirtschaftsministerium zur Prüfung vorgelegt hat. Man habe dabei alle erforderlichen Auflagen umgesetzt, hieß es aus dem Unternehmen. Zudem versicherte die HHLA, Cosco würde "keinen Zugriff und keine Entscheidungsrechte erlangen - ebenso wenig wie in Bezug auf Grund und Boden des Terminals".

Nun aber steht auch die Entscheidung der Teiluntersagung infrage: Sie habe mit der Einschätzung stattgefunden, dass Tollerort nicht als kritische Infrastruktur gelte, schreibt das BMWK. Also möglicherweise unter falschen Voraussetzungen. Damit einhergegangen sei die Annahme, dass die Schwelle für eine notwendige Prüfung bei einer Beteiligung von 25 Prozent liege, alles darunter also keine Genehmigung durch das BMWK benötige.

Mit dem Status einer kritischen Infrastruktur hätte die Schwelle allerdings bei zehn Prozent gelegen, weil kritische Infrastrukturen besonders wichtig für den Erhalt der öffentlichen Ordnung und Sicherheit sind. Mit den neuen Erkenntnissen werde nun auch die grundsätzliche Entscheidung über einen Einstieg Coscos vom vergangenen Herbst neu geprüft. Darüber hatte zuerst die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Die HHLA argumentiert, aus ihrer Sicht habe sich die Sachlage nicht geändert.