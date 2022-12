Geschäftsreisende müssen in Shanghai oder Peking bald nicht mehr in Hotelquarantäne. Deutsche Unternehmen feiern das als Wendepunkt - obwohl China gerade durchseucht wird.

Von Florian Müller

Das Ende der Quarantänepflicht für Einreisende war für viele Menschen in China wie ein verspätetes Weihnachtsgeschenk. "Eine der besten Nachrichten, die in den vergangenen Monaten die Runde gemacht hat", freut sich etwa Andreas Nagel, der von Shanghai aus das Produktmanagement, den Vertrieb und Service bei Stulz in China leitet, einem Zulieferer für Klimaanlagen. Zum einen sei es super für die Firmen, bei denen endlich wieder Vertreter aus der Zentrale mit den Mitarbeitern und Kunden in China zusammenkommen können, ganz ohne nervige Videoschalten. Zum anderen falle aber auch für viele Familien eine große psychische Belastung weg, die ihre Angehörigen zum Teil jahrelang nicht mehr gesehen haben.