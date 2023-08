Von Florian Müller, Peking

Im Klassenzimmer in Peking, der Kantine in Shenzhen, auf der Automesse in Shanghai, dem Weltwirtschaftsforum in Tianjin, ja selbst auf den Startseiten der Staatsmedien: Überall in China ist Chat-GPT in aller Munde. Was die amerikanische künstliche Intelligenz kann, was sie nicht kann, wie sie die Welt revolutionieren wird oder zumindest die leidigen Englisch-Hausaufgaben, wird seit Monaten ganz offen diskutiert.