Von Florian Müller, Peking

Eine Bibliothek in einem Vorort von Peking. An den Tischen arbeiten Menschen allen Alters, es ist sehr leise. Eine davon ist Xiaonan, 33. Sie hat Sommersprossen im Gesicht und eine große Brille, in Jogginghosen lernt sie für den Aufnahmetest für den Staatsdienst. Auf dem Stundenplan stehen Politik, Wirtschaft, Recht, Geschichte, Mathematik und logisches Denken. Weil der chinesische Staat es nicht gern hat, wenn Chinesen sich mit ausländischen Medien unterhalten, wurde ihr Name geändert.