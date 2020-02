Evonik darf in USA zukaufen

Der Chemiekonzern Evonik darf die US-Firma Peroxychem nun doch übernehmen. Das hat das M-Dax-Unternehmen mitgeteilt. Die US-Handelskommission FTC hatte gegen den Zusammenschluss geklagt, aus Sorge vor möglichen Preiserhöhungen. Nun hat ein Gericht in Washington die Klage abgewiesen, die Wettbewerbshüter der FTC zogen ihre Beschwerde zurück. Evonik hatte Ende 2018 angekündigt, Peroxychem für umgerechnet etwa 580 Millionen Euro übernehmen zu wollen. Die Firma aus Philadelphia stellt Wasserstoffperoxid her, das als Alternative zu Chlor unter anderem zum Bleichen, in der Abwasseraufbereitung oder als Desinfektionsmittel zum Einsatz kommt. Bei Peroxychem arbeiten etwa 600 Menschen.