Von Elisabeth Dostert, München

Anfang November war es so weit, da ging der Firma Odenwald-Chemie die Puste aus. Der Hersteller von Dicht- und Dämmstoffen stellte Insolvenzantrag. 43 Millionen Euro Umsatz, rund 250 Mitarbeiter am Stammsitz in Neckarsteinach - ein Mittelständler, wie es viele in der deutschen Chemieindustrie gibt. "Die zurückliegenden Krisenjahre der Automobilindustrie mit Corona-, Lieferketten- und Energiepreisproblemen haben uns als familiengeführten Mittelständler finanziell ausgezehrt", wird Geschäftsführer Hans-Peter Augele in einer Mitteilung zitiert.