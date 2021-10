Wacker-Chef Christian Hartel will den Chemiekonzern nachhaltiger machen. Keine leichte Aufgabe. Er braucht viel billigen grünen Strom. Bislang gibt es den nicht in ausreichenden Mengen.

Interview von Elisabeth Dostert

Seit Mai ist Christian Hartel, 50, Vorstandschef des Wacker-Konzerns in München. Die Produkte stecken in Make-up, Halbleitern, Solarzellen, Medikamenten, Waschmitteln und vielem mehr. Bei chemischen Prozessen werde viel Energie verbraucht und CO₂ emittiert. Das will Hartel umkehren und CO₂ als Rohstoff nutzen.