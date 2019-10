Mainz (dpa) - Der Bundesverband der Lebensmittelchemiker im öffentlichen Dienst (BLC) fordert, die kommunal organisierte Lebensmittelüberwachung neu zu strukturieren. Der aktuelle Wurstskandal bei der hessischen Firma Wilke habe gezeigt, wie wichtig eine von der kommunalen Politik unabhängige Lebensmittelüberwachung sei, erklärte der Vorsitzende Detmar Lehmann vor der Jahreshauptversammlung des BLC am Samstag in Mainz. Zwar gebe es in Hessen wie auch in anderen Bundesländern ein landesweites Kontrollteam, "die dürfen jedoch selten selbst agieren", sagte Lehmann. Der Verband dringt daher darauf, diesen interdisziplinären Teams umfassendere Entscheidungsbefugnisse zu erteilen.

In Produkten des nordhessischen Herstellers Wilke waren Listerien entdeckt worden. Die Keime können für Menschen mit geschwächtem Immunsystem lebensgefährlich sein. Bundesweit sind drei Todesfälle bekannt. Die örtlichen Lebensmittelkontrolleure stehen nun im Fokus. "Der Fehler, der oft gemacht wird, ist große Kontrollen anzukündigen", sagte Lehmann. Zudem gebe es häufig keine systematische Vorbesprechung unter den Kontrolleuren. "Selten wird ein Betrieb wirklich komplett kontrolliert", kritisierte Lehmann. Häufig fehle dafür schlicht die Zeit und das Personal.