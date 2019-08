Kassel/Frankfurt (dpa/lhe) - In der Debatte um niedrigere Grenzwerte für die Einleitung von Salzabwässern in die Werra bahnt sich ein neuer Konflikt an. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Hessen (BUND) widersprach am Mittwoch einem Vorstoß des Kasseler Kali- und Salzproduzenten K+S, über Grenzwerte neu zu verhandeln. Man weise die Forderung als "nicht akzeptabel" zurück, sagte BUND-Vorsitzender Jörg Nitsch in Frankfurt. Er forderte die Umweltminister der Bundesländer entlang von Weser und Werra auf, der Forderungen von K+S nicht nachzukommen.