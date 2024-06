Von Alexander Hagelüken

Manchmal zeigt schon die Uhrzeit, ob eine Lohnrunde klemmt. Arbeitgeber und Gewerkschafter in der Chemiebranche meldeten am Mittwoch bereits mittags, dass sie sich vertagen. Wären sie nah an einer Einigung, hätten sie wahrscheinlich bis in den Abend weitergeredet oder gar bis nachts. Dass sie zur Lunch-Zeit auseinanderstrebten, heißt in der Tarifsprache: Hier läuft noch nichts. Vielleicht kommt es sogar bald zu Streiks, und das in einer Industrie, in der beide Seiten sonst immer so nett zueinander sind.