11. Juni 2019, 19:03 Uhr Mursal Hedayat im Porträt "Ich mag es, etwas zu beweisen"

Als Kind floh Mursal Hedayat aus Afghanistan nach England. Sie gründete Chatterbox, eine Sprachschule, in der Flüchtlinge unterrichten - und gilt heute als erfolgreiche Jungunternehmerin.

Von Tobias Matern , London

Sie weiß, was es bedeutet, sich auf einmal nicht mehr gebraucht zu fühlen. Fremd in einem Land zu sein, in dem alle Qualifikationen als wertlos gelten. Sie hat gesehen, wie aus Dozenten Taxifahrer und aus Ärztinnen Putzfrauen wurden. Mursal Hedayat brauchte dafür keine Zeitungsartikel lesen und sich in das Schicksal anderer hineinzuversetzen. Sie hat das in der eigenen Familie mitbekommen. Als Kind floh sie mit ihrer Familie aus Afghanistan nach England, um Krieg und Zerstörung hinter sich zu lassen, um ...