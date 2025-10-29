Zum ersten Mal legt Open AI dar, wie viele Menschen mit psychischen Problemen Hilfe bei Chat-GPT suchen. Die Zahlen zeigen: KI ist ein gigantisches soziales Experiment – mit ungewissem Ausgang.

Die Befürchtungen von Søren Dinesen Østergaard haben sich bewahrheitet. Kurz nach der Veröffentlichung von Chat-GPT Ende 2022 schrieb der dänische Psychiatrie-Professor einen Artikel im Fachjournal Schizophrenia Bulletin und warnte: „Ich bin überzeugt, dass zu Psychosen neigende Personen bei der Interaktion mit KI-Chatbots Wahnvorstellungen erleben werden oder bereits erleben.“