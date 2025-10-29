Zum Hauptinhalt springen

Künstliche IntelligenzHunderttausende Menschen sprechen mit Chat-GPT über psychische Krisen

Lesezeit: 3 Min.

Bedenklicher Gesprächspartner: Chat-GPT gibt regelmäßig Antworten, die psychiatrischen Empfehlungen zuwiderlaufen.
Bedenklicher Gesprächspartner: Chat-GPT gibt regelmäßig Antworten, die psychiatrischen Empfehlungen zuwiderlaufen. (Foto: xDimaberlinx via imago-images.de/IMAGO/Pond5 Images)

Zum ersten Mal legt Open AI dar, wie viele Menschen mit psychischen Problemen Hilfe bei Chat-GPT suchen. Die Zahlen zeigen: KI ist ein gigantisches soziales Experiment – mit ungewissem Ausgang.

Von Simon Berlin

Die Befürchtungen von Søren Dinesen Østergaard haben sich bewahrheitet. Kurz nach der Veröffentlichung von Chat-GPT Ende 2022 schrieb der dänische Psychiatrie-Professor einen Artikel im Fachjournal Schizophrenia Bulletin und warnte: „Ich bin überzeugt, dass zu Psychosen neigende Personen bei der Interaktion mit KI-Chatbots Wahnvorstellungen erleben werden oder bereits erleben.“

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite