Der Informatiker Sayash Kapoor erforscht die Schwächen künstlicher Intelligenz. Wo die liegen - und warum so viele das unerschütterliche Bedürfnis haben, Maschinen zu vermenschlichen.

Interview von Jannis Brühl

Wer lesen will, wie großartig KI-Chatbots wie Chat-GPT sind, kann zu Microsoft oder Google gehen. Wer skeptisch ist, liest den Blog "AI Snake Oil" des Informatikers Sayash Kapoor. Mit seinem Doktorvater Arvind Narayanan erforscht der 26-Jährige an der Princeton-Universität weniger die Möglichkeiten künstlicher Intelligenz (KI) als eher das, was sie nicht kann.