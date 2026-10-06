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KI und DatenschutzChat-GPT, gibst du meine Daten weiter?

Lesezeit: 2 Min.

Ein Laptop mit einer Liste von Anfragen an ein KI-Sprachmodell. Das nutzen auch Drittanbieter etwa für Werbung.
Ein Laptop mit einer Liste von Anfragen an ein KI-Sprachmodell. Das nutzen auch Drittanbieter etwa für Werbung.
Katie Adkins/AP Photo

Viele Menschen stellen Sprachmodellen private Fragen. Offenbar lauschen bei vielen Anbietern Dritte mit  – und die bekommen sehr detaillierte Daten.

Von Helmut Martin-Jung

SZ bei Google bevorzugen

„Was sind die Symptome des Frühstadiums von Parkinson?“ – Viele Menschen stellen großen Sprachmodellen wie Chat-GPT, Claude oder Grok Fragen sehr privaten Inhalts. Für sie sieht es so aus, als sei dies eine Sache zwischen ihnen und dem KI-Anbieter. Doch das ist nicht so. Bei allen Anbietern lauschen auch sogenannte Drittanbieter mehr oder weniger intensiv mit. Und das geht bis hin zu kompletten Chatverläufen, zu denen die KI-Anbieter dauerhaft funktionierende Links verkaufen, sogenannte Permalinks.

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