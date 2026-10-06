„Was sind die Symptome des Frühstadiums von Parkinson?“ – Viele Menschen stellen großen Sprachmodellen wie Chat-GPT, Claude oder Grok Fragen sehr privaten Inhalts. Für sie sieht es so aus, als sei dies eine Sache zwischen ihnen und dem KI-Anbieter. Doch das ist nicht so. Bei allen Anbietern lauschen auch sogenannte Drittanbieter mehr oder weniger intensiv mit. Und das geht bis hin zu kompletten Chatverläufen, zu denen die KI-Anbieter dauerhaft funktionierende Links verkaufen, sogenannte Permalinks.