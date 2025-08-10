Immer mehr Menschen nutzen KI auch für finanzielle Fragen. Wie Experten die Tipps von Chat-GPT und Co. bewerten.

Von Torben Kassler

Manche nutzen KI für die Urlaubsplanung, andere als eine Art Dating-Coach – und wieder andere sehen in der Technologie einen Anlageberater im eigenen Computer oder Handy. KI-Chatbots sind bei vielen Menschen längst im Alltag angekommen, auch in finanziellen Fragen. Aber kann man den KI-Helfern bei der Geldanlage vertrauen?