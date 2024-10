Verleitete das KI-Programm „Daenerys Targaryen“ einen Teenager zum Suizid? Ein Fall in den USA lenkt das Augenmerk auf eine Branche, in deren Produkten sich gerade Jugendliche verlieren.

Von Jannis Brühl

Ein dramatischer Fall in den USA löst Debatten über die Sicherheit künstlicher Intelligenz (KI) aus. Die Mutter eines 14-Jährigen aus Florida hat Klage gegen das Unternehmen Character Technologies eingereicht. Die Firma betreibt eine bekannte Plattform, auf der Nutzer Chatbots bauen können. Die Software kann im Chat bestimmte „Persönlichkeiten“ imitieren. Einer dieser Chatbots soll den Sohn der Klägerin in den Suizid getrieben haben – so der Vorwurf.