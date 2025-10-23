Zum Hauptinhalt springen

Chat-GPTDie KI hat doch ein Herz

Lesezeit: 2 Min.

Besser prüfen mit künstlicher Intelligenz – an den Universitäten könnte das funktionieren.
Besser prüfen mit künstlicher Intelligenz – an den Universitäten könnte das funktionieren. (Foto: Johannes Simon/Getty Images)

Kann künstliche Intelligenz Wirtschaftsprofessoren bei der Lehre helfen? Eine aktuelle Studie zeigt: Das kann sie – und sie gibt Studierenden sogar bessere Noten.

Von Mirjam Hauck

Zu den größten Sorgen, die Menschen mit künstlicher Intelligenz  (KI) verbinden, gehört ja eine Verschiebung der Machtverhältnisse. Was, wenn plötzlich ein undurchschaubares Konstrukt aus Einsen und Nullen über Wohl und Wehe der Welt entscheidet? Und nicht mehr der Mensch?

