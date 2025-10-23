Kann künstliche Intelligenz Wirtschaftsprofessoren bei der Lehre helfen? Eine aktuelle Studie zeigt: Das kann sie – und sie gibt Studierenden sogar bessere Noten.

Zu den größten Sorgen, die Menschen mit künstlicher Intelligenz (KI) verbinden, gehört ja eine Verschiebung der Machtverhältnisse. Was, wenn plötzlich ein undurchschaubares Konstrukt aus Einsen und Nullen über Wohl und Wehe der Welt entscheidet? Und nicht mehr der Mensch?