Interview von Uwe Ritzer

Erst nach langen Reibereien haben sich Charles von Faber-Castell und seine drei Halbschwestern Katharina, 32, Victoria und Sarah (beide 25) darauf geeinigt, gemeinsam als neunte Generation die Verantwortung bei der 260 Jahre alten Stifte-Dynastie zu übernehmen. Zum ersten Interview dazu bittet Charles Graf von Faber-Castell, 41, im Familienschloss in Stein bei Nürnberg in das Javanische Zimmer. Es ist mit reich verzierten Konsolen, Schränken und Tischen von der indonesischen Insel ausgestattet. Das Mobiliar haben Ottilie und Alexander von Faber-Castell 1900 auf der Weltausstellung in Paris erstanden. Ein passender Ort, um über Tradition zu sprechen - und über die Zukunft.