Reden wir über Geld „Ich werde mir niemals einen Porsche kaufen, egal, wie viel Geld ich auf dem Konto habe“ 18. September 2025, 17:09 Uhr | Lesezeit: 9 Min. |

„Arbeit und Leben sind bei mir eins“, sagt Charles Bahr. Bedeutet: Bei ihm verschwimmen die Grenzen, er sei sehr flexibel, könne zwischendurch zum Sport oder zu einem Termin. (Foto: Raimar von Wienskowski)

Mit 14 gründete er seine erste Firma und wurde als „Deutschlands jüngster Chef“ berühmt. Dann fiel Charles Bahr tief. Heute, mit 23, hilft er anderen durch Krisen. Er spricht über Burn-out-Gefahren, seine Rolle als Gen-Z-Erklärer und darüber, warum er nur 24,70 Euro auf dem Konto hat.

Interview von Kathrin Werner und Paulina Würminghausen, Hamburg

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback