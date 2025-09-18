Charles Bahr trägt zum Interview in Hamburg weiße Sneaker. Das ist nichts Ungewöhnliches, denn er trägt sie jeden Tag, das gleiche Paar – bis es auseinanderfällt und er sich einmal im Jahr ein neues gönnt. Ihre dicke Sohlen machen ihn ein bisschen größer, sagt der 23-Jährige. Das ist ganz praktisch, denn Bahr will ernst genommen werden. Er hat schon mehrere Unternehmen gegründet, das erste im Alter von 14 Jahren. So wurde er berühmt als „Deutschlands jüngster Chef“. Dann ging er zu Tiktok – und wurde von dem Konzern öffentlichkeitswirksam rausgeworfen. Nun hat er eine neue Firma gegründet, mit der er anderen in Krisensituationen helfen will.
Mit 14 gründete er seine erste Firma und wurde als „Deutschlands jüngster Chef“ berühmt. Dann fiel Charles Bahr tief. Heute, mit 23, hilft er anderen durch Krisen. Er spricht über Burn-out-Gefahren, seine Rolle als Gen-Z-Erklärer und darüber, warum er nur 24,70 Euro auf dem Konto hat.
Interview von Kathrin Werner und Paulina Würminghausen, Hamburg
