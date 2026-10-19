Sein Bürogebäude hat noch Wilhelm II. genehmigt. Heyo Kroemer ist der Chef der Charité und arbeitet mitten in Berlin im denkmalgeschützten Teil der Klinik. Kroemer ist kein Arzt, sondern hat Pharmazie studiert. Nach ein paar Monaten in der Apotheke entschied er sich aber für eine akademische Karriere. Die führte ihn an die Spitze von Deutschlands berühmtestem Krankenhaus. Hinter seinem Schreibtisch hängt ein großes Porträt von Alexander von Humboldt. Kroemer kommt rein und nimmt sich erst mal eine Kugel Schokolade, bevor er sich an den Besprechungstisch setzt.
Interview mit Charité-Chef„Den Leuten zu sagen: ‚Trink keinen Alkohol und iss einen Apfel‘, das funktioniert nicht“
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Nur mit mehr Digitalisierung und der richtigen Prävention lasse sich das Gesundheitssystem noch retten, sagt der Chef der Berliner Charité. Zugleich warnt Heyo Kroemer vor einer „Teslaisierung“ der Medizin und verrät seinen Tipp für gute Gesundheit.
Interview von Bastian Brinkmann und Kerstin Bund, Berlin
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