Nur mit mehr Digitalisierung und der richtigen Prävention lasse sich das Gesundheitssystem noch retten, sagt der Chef der Berliner Charité. Zugleich warnt Heyo Kroemer vor einer „Teslaisierung“ der Medizin und verrät seinen Tipp für gute Gesundheit.

Interview von Bastian Brinkmann und Kerstin Bund, Berlin