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ChapsvisionDas kann das „europäische Palantir“

Lesezeit: 3 Min.

Der französische Datenspezialist Chapsvision hat in den vergangenen Jahren einen steilen Aufstieg hingelegt.
Der französische Datenspezialist Chapsvision hat in den vergangenen Jahren einen steilen Aufstieg hingelegt. IMAGO/Timon Schneider / SOPA Images

Der Verfassungsschutz soll sich für Software einer französischen Firma anstelle des umstrittenen US-Produkts Palantir entschieden haben. Wer dahintersteckt und wie sie funktioniert.

Von Alexandra Föderl-Schmid

Kommt die Rede auf Chapsvision, wird gleich eine Erklärung hinzugefügt: „Das ist das französische Palantir.“ Mit dieser Einordnung ist rasch klar, was das französische Unternehmen macht. Chapsvision stellt Software zur Verfügung, die große Datenmengen mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz durchsuchen kann. Das Unternehmen gilt als europäische Alternative zum US-Anbieter Palantir, der wegen seiner Nähe zu amerikanischen Sicherheitsbehörden und der libertären Ausrichtung seines Gründers und Trump-Unterstützers Peter Thiel in der Kritik steht.

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