Kommt die Rede auf Chapsvision, wird gleich eine Erklärung hinzugefügt: „Das ist das französische Palantir.“ Mit dieser Einordnung ist rasch klar, was das französische Unternehmen macht. Chapsvision stellt Software zur Verfügung, die große Datenmengen mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz durchsuchen kann. Das Unternehmen gilt als europäische Alternative zum US-Anbieter Palantir, der wegen seiner Nähe zu amerikanischen Sicherheitsbehörden und der libertären Ausrichtung seines Gründers und Trump-Unterstützers Peter Thiel in der Kritik steht.