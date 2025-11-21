Ungefähr die Hälfte der Deutschen sind echte Fußballfans, so zumindest Schätzungen. Und für die wird es in Zukunft immer teurer, wenn sie alle Spiele der deutschen Mannschaften sehen wollen. Denn nun hat der europäische Fußballverband Uefa die Fernsehrechte an der Champions League von Mitte 2027 an erstmals und überraschend an den amerikanischen Medienkonzern Paramount vergeben. Wenn die deutschen Fans also alle Spiele in der Bundesliga und in den europäischen Wettbewerben sehen wollen, wird es richtig teuer. Sie müssen dann künftig für bis zu vier Abonnements zahlen.