14. Oktober 2018, 19:58 Uhr Ceconomy Media-Saturn-Mutter feuert die Chefs

Nach zwei Gewinnwarnungen und einer missglückten Rabattaktion soll ein personeller Wechsel den Elektrohändler retten. Der Spanier Ferran Reverter übernimmt die Sanierung.

Von Michael Kläsgen

Die Entscheidung lag in der Luft, in der Härte kommt sie aber doch überraschend. Ceconomy, die Holding der Elektroartikelmärkte Mediamarkt und Saturn, feuert die gesamte Führung. Pieter Haas, der bisherige Konzernchef, muss mit sofortiger Wirkung gehen. Finanzchef Mark Frese darf noch so lange bleiben, bis der Aufsichtsrat einen Nachfolger für Haas gefunden hat. Solange führt er gemeinsam mit Vorstandsmitglied Dieter Haag Molkenteller die Geschäfte. So beschloss das in einer außerordentlichen Sitzung mit großer Mehrheit der Aufsichtsrat, hieß es in einer ...