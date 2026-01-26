Seit Monaten schwelt in Deutschland eine Debatte um die Arbeitsmoral der Deutschen, angeführt von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Die Menschen hierzulande würden zu wenig arbeiten, zu ineffizient und seien zu oft krank, so lauten die Vorwürfe. Die neueste Debatte dreht sich um die hohe Teilzeitquote, die der Wirtschaftsflügel der Union entfacht hat. Arbeitspsychologin Laura Venz von der Leuphana-Universität Lüneburg sagt nicht nur, dass diese Debatte an der Realität vorbeigeht. Sie sagt auch: Diese Debatte könnte die Demokratie gefährden.