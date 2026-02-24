Die Ablösung der Wirtschaftsweisen Ulrike Malmendier stößt auf scharfe Kritik bei SPD und Grünen sowie mancher Wissenschaftler. „Es ist traurig für die Politikberatung, dass eine ausgewiesene Wissenschaftlerin wie Frau Malmendier geopfert wird“, erklärt etwa der Wirtschaftshistoriker Lino Wehrheim, der die Arbeit des Sachverständigenrats seit langem beobachtet. Wer Malmendier nachfolgt, ist bisher nicht klar.
Wirtschaftsweise„Traurig für die Politikberatung, dass Frau Malmendier geopfert wird“
Ulrike Malmendier wird nach nur einer Amtszeit als Wirtschaftsweise aus politischen Gründen abgelöst. Das wird viel kritisiert - und bald steht womöglich der nächste Personalwechsel an.
Wirtschaftsweise:Ulrike Malmendiers Vertrag wird nicht verlängert
Die Top-Wissenschaftlerin soll die Bundesregierung nicht weiter beraten. Hintergrund ist Unmut über die politische Ausrichtung des Sachverständigenrats und die TV-Auftritte mancher Mitglieder.
