Die Ablösung der Wirtschaftsweisen Ulrike Malmendier stößt auf scharfe Kritik bei SPD und Grünen sowie mancher Wissenschaftler. „Es ist traurig für die Politikberatung, dass eine ausgewiesene Wissenschaftlerin wie Frau Malmendier geopfert wird“, erklärt etwa der Wirtschaftshistoriker Lino Wehrheim, der die Arbeit des Sachverständigenrats seit langem beobachtet. Wer Malmendier nachfolgt, ist bisher nicht klar.