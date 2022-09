Von Max Hägler

Wer hätte das vor sechs Jahren gedacht, bei der Gründung: Marktführer in Berlin, zumindest sagen sie das beim Carsharing-Anbieter Miles. Und nun will der Mobilitätsdienstleister Grenzen überschreiten. Ab diesem Mittwoch verleiht das Unternehmen auch im belgischen Gent Fahrzeuge, einfach zu buchen per Handy-App. Brüssel und Antwerpen sollen folgen.

Klappt diese Expansion, dann wird das nicht nur Geschäftsführer Oliver Mackprang und seine 300 Mitarbeiter freuen, sondern es wäre ein hübscher Beweis dafür, dass ein Start-up ein Geschäft beherrscht, das schon manche Konzerne verzweifeln ließ: das Kurzzeit-Vermieten von Autos, besser bekannt als Carsharing. Es ist eine Branche, die wahlweise als Zukunft der Fortbewegung gesehen wird, oder als weitgehend gescheitertes Experiment.

Oliver Mackprang und seine Leute glauben natürlich an Ersteres. Und der Startpunkt ihrer Auslandsexpansion ist konsequent. Sie suchen den geringsten Widerstand, gehen dahin, wo sie willkommen sind, anders als in ihrer Heimat. In Berlin interessiere sich die Stadtpolitik kaum für die Art des Fortbewegens, Hauptsache die Kasse stimmt, klagen sie bei Miles: Durchschnittlich 150 Euro würden die Parkgebühren je Auto und Monat betragen. In Gent hingegen hat Bürgermeister Mathias De Clercq als Ziel ausgegeben, dass es in seiner Stadt im Jahr 2025 ganze 25 000 Carsharer geben soll, jeder zehnte Einwohner. Das sei die "Mobilität der Zukunft", sagt De Clercq, und auf dem Weg dahin seien alle "gemeinsam genutzten Autos" wertvoll. Für die hier natürlich keine Parkgebühren anfallen.

Diese Philosophie deckt sich mit jener des Berliner Start-ups, das die Abrechnungsmethode als zentrale Firmenidee in den Namen gepackt hat: Nicht pro Minute, sondern pro Strecke rechnet Miles Mobility ab. Das ist im Ergebnis zwar oft deutlich teurer als die Konkurrenz, zumal wenn der Verkehr flüssig fließt, aber ebenso bestechend simpel, dass die Kundenzahl wächst: Ein Kilometer, ein Euro, so die Faustformel.

Einfachheit, das scheint überhaupt das Erfolgsrezept des Unternehmens zu sein, das in Berlin-Charlottenburg seinen Hauptsitz hat. Zwei Stockwerke reichen fürs Geschäft: Es gibt einen Tischkicker und eine Tischtennisplatte, aber die sind verwaist. Stattdessen arbeiten alle ruhig, Glastür an Glastür: Der Kundenservice, den sie selbst organisieren und nicht in ein Callcenter ausgelagert haben. Die App-Programmierer. Der Fuhrparkchef, der die mittlerweile 7000 Autos wahlweise least oder kauft, finanziert teils über Banken und teils über Eigenkapital. Die Chefs um Mackprang, die zusammen in einem Kabuff hocken.

Es geht um die Führung in einem Milliardenmarkt

Das gemeinsame Ziel: einen Markt beherrschen, der in Europa am Ende des Jahrzehnts ein Volumen von knapp zehn Milliarden Euro haben wird, wenn man den Unternehmensberatern von Oliver Wyman folgen will, wobei sie das bei Miles für eine reichlich konservative Schätzung halten. Es ist aber auch ein Markt, der gemeinhin als wahnsinnig schwer zu beherrschen gilt. BMW und Mercedes sind das beste Beispiel: Die Autohersteller wollten einst selbst Mobilitätsanbieter sein und starteten sehr früh die Carsharing-Angebote Drivenow und Car2go. Sie packten Städte in Europa und den USA dazu, zogen sich wieder zurück, experimentierten mit den Preisen herum. Schließlich vereinten die beiden Konzerne ihre konkurrierenden Angebote zu: Sharenow. Doch richtig Freude machte das Verleihgeschäft weiterhin nicht - und so haben sie diese Dienstleistung mithilfe etlicher Banker und Juristen jüngst an Stellantis verkauft, den Mutterkonzern von Opel, Fiat und Peugeot. Volkswagen versucht sich ebenfalls am Carsharing, aber das Vorhaben stagniert, man hält das Geschäft für nicht besonders vielversprechend. Selbst der etablierte Autoverleiher Sixt glaubt mittlerweile, dass Carsharing "ein Nischenprodukt" bleibt, das für sich alleine nicht profitabel betrieben werden könne.

Und bei Miles? Da klagt man wie alle Sharing-Anbieter über die Subventionierung des Privatbesitzes, etwa durch Anwohnerparkausweise (in Berlin etwa 80 Cent pro Monat) oder das Dienstwagenprivileg und müht sich darum, dass die Fahrzeuge jeweils mindestens drei Kunden am Tag finden. Das gilt als Schwelle zum Geldverdienen. Aber immerhin habe man "schlankere Strukturen" als die Konkurrenz, sagt Geschäftsführer Mackprang, und ein anderes Ziel: "Unser Hauptziel ist es, den Verkehr zu entlasten und in Summe weniger Autos auf den Straßen zu haben, weil mehr Fahrten geteilt stattfinden." Das Hauptziel eines Autoherstellers ist natürlich ein anderes: Möglichst viele Autos losschlagen, egal welcher Besitzart. Und dennoch oder gerade deswegen sei Miles erfolgreich, sagt Mackprang. "Definitiv kann man mit diesem Geschäft schwarze Zahlen einfahren und das machen wir derzeit bereits." Das Ebitda sei positiv. Zudem habe man im vergangenen Jahr ein 100 Prozent-Wachstum beim Umsatz gehabt. Carsharing für Besserverdienende, dieses Konzept kommt also an. Und das Wachstum soll in diesem Tempo weitergehen, was gut machbar sei: Aktuell brauche Miles "glücklicherweise kein weiteres Eigenkapital", sagt Mackprang. "Unsere Expansion nach Belgien können wir beispielsweise aus den vorhandenen Mitteln stemmen."

Einen wichtigen Geldgeber kennt man in der Start-up-Szene

Das wiederum hat mit einem Mann zu tun, der in der deutschen Start-up-Szene gut bekannt ist: Lukasz Gadowski. Mit der T-Shirt-Druckerei Spreadshirt verdiente er einst seine ersten Millionen, dann folgten etliche weitere Gründungen, etwa der Lieferdienst Delivery Hero oder der Online-Optiker Mister Spex. Und auch solche im Mobilitätssektor, weil ihn Technik und Anfassbares begeistern. Im Drohnen-Konstrukteur Volocopter steckt sein Geld, er hat die Scooter-Welle mitgemacht - und so auch Miles kennengelernt.

Für Geldgeber sei die kleine Firma damals eigentlich "nicht sexy" gewesen, sagt der Investor. "Als ich eingestiegen bin, hatten die 120 Autos. Aber sie haben eine unterstützenswerte Beharrlichkeit." Und dann zählt er die Faktoren auf, die ihn dazu bewogen haben, dabeizubleiben: "Das Team arbeitet sparsam. Sie achten beim Produkt auf Kosten, Einfachheit und Kundenzufriedenheit." Schließlich seien da zwei Trends, von denen Miles profitiere. Umwelt und Ressourcenschonung sowie ein skalierbares Plattformgeschäft.

Für Gadowski die Voraussetzungen für ganz Großes: "Das kann eines der Top-Dax-Unternehmen werden." Er beteuert, dass es nicht nur ein schöner Traum sei, sondern durchaus machbar, denn noch eines spreche für Carsharing: "Je dichter das Angebot wird, desto nützlicher wird es für alle Nutzer." Zumindest der nächste Schritt ist schon einmal gemacht, nach Gent.