Die große Zeit von Linde begann im Münchner Vorort Höllriegelskreuth, wo Carl von Linde im Februar 1901 eine Versuchsanlage in Betrieb nahm. 2016 entstand vor den Toren der Stadt in Unterschleißheim das größte Füllwerk für Medizinal- und Industriegase in Deutschland.

(Foto: Alessandra Schellnegger)