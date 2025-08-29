Die weltweit größte Branchenmesse Caravan Salon zeigt eine riesige Bandbreite an Modellen. Einige Wohnwägen oder Wohnmobile sind besonders leicht, und das aus gutem Grund.

Von Björn Finke, Düsseldorf

Die Traube an Männern in Anzügen fällt auf in den Düsseldorfer Messehallen. Dort wurde an diesem Morgen gerade der alljährliche Caravan Salon eröffnet, die weltweit größte Messe für Reisemobile, Wohnwägen und Zubehör. Durch die 15 Hallen schlendern meist etwas ältere Besucher in Freizeitkleidung, die sich in Ruhe die neuesten Modelle anschauen. Ganz unleger, mit Anzug und Krawatte, und schnellen Schrittes besichtigt dagegen Hendrik Wüst die Branchenschau. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen wird dabei von Vertretern der Messe und der Herstellerindustrie begleitet, ebenfalls in Büro-Uniform.