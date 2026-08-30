Das Wohnmobil hat die Ausmaße eines Reisebusses. Bis zu fünf Personen können darin übernachten und sich am edlen Nussbaum-Interieur erfreuen. Im Heck ist unter dem Schlafzimmer eine Garage untergebracht. Dort können die Campingurlauber praktischerweise einen Sportwagen mit zum Reiseziel transportieren. Bei einem Preis von 2,3 Millionen Euro ist dieses Wohnmobil eins der teuersten, das Besucher in Düsseldorf beim diesjährigen „Caravan Salon“ bestaunen und kaufen können. Die weltweit größte Messe für Reisemobile und Wohnwagen, für Dachzelte und Ausrüstung hat am Wochenende eröffnet. Noch bis Samstag präsentieren sich mehr als 830 Aussteller in 15 Hallen auf dem Messegelände. Die Veranstalter rechnen mit mindestens einer Viertelmillion Gäste.