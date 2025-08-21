Camping ist weiterhin angesagt, trotzdem ist die Stimmung der deutschen Hersteller vor der wichtigsten Branchenmesse verhalten. Denn sie haben Fehler gemacht.

Von Björn Finke, Neuss

Zwei Reisemobile parken direkt am Strand, im See spiegelt sich der blaue Himmel. Es sieht nach paradiesischem Campingurlaub in Skandinavien aus, doch in Wirklichkeit stehen die Fahrzeuge an einem Baggersee in Neuss, und im Hintergrund rauscht nicht der schwedische Wald, sondern die Autobahn ins benachbarte Düsseldorf. Die Messe Düsseldorf und der Caravaning Industrie Verband (CIVD) – die Branchenlobby der Hersteller von Wohnmobilen und -wagen – luden am Donnerstag an den Baggersee, um im passenden Ambiente über den Markt und über den Caravan Salon zu berichten, die weltweit wichtigste Branchenmesse.