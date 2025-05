Natürlich läuft Reggae. Keine andere Musik steht so sehr für das Kiffertum, doch sie ertönt nur an einzelnen Ständen. Hier stehen bunte Vapes sowie Cannabisblüten mit Namen wie „Moby Dick“ und „Banana Daddy“ direkt gegenüber von massiven Maschinen, die das Cannabis extrahieren, trocknen oder automatisch Joints befüllen und rollen. Über 5000 Besucher und 400 Aussteller aus aller Welt treffen sich in Berlin auf der größten europäischen Cannabis-Fachmesse, der International Cannabis Conference (ICBC). Die Stimmung ist gut, sehr gut sogar. Und das liegt nicht nur an der Smoker’s Lounge im Außenbereich, wo viele Teilnehmer in einer dichten Graswolke beisammenstehen.