Wenzel Cerveny bei der Eröffnung seines Hanfladens in Aschheim, im Februar 2024.

Wenzel Cerveny will in einer kleinen Gemeinde einen der ersten Cannabisclubs des Landes eröffnen. Um das zu verhindern, setzt man ihm jetzt einen Spielplatz vor die Tür. Zu Besuch bei einem Besessenen.

Von Benjamin Emonts

Der neue Spielplatz vor dem Rathaus in Aschheim wirkt ziemlich mickrig: Nur ein blasses Schaukelpferdchen, eine Wippe und ein blaues Häuschen stehen da einsam in einem öden Gewerbegebiet - keine Kinder weit und breit. Stattdessen führt hier fast täglich ein 62-Jähriger mit Halbglatze Kamerateams und TV-Reporter aus halb Deutschland herum: Wenzel Cerveny. Er stützt seine Ellbogen auf den Absperrzaun, der den Spielplatz umgibt, und blickt noch mal stirnrunzelnd auf das Ensemble herab. "Das ist der am schnellsten genehmigte Spielplatz Deutschlands", sagt er. "Ein lächerlicher Versuch!"