So manche Kunden mussten fünfstellige Anzahlungen für Wohnmobile leisten, die aber nie ausgeliefert wurden. Womöglich wurden sie nicht einmal bestellt. Darum geht es in einem Ermittlungsverfahren. Handelt es sich um ein perfides Schneeballsystem?

Von Uwe Ritzer, München

Es war die größte Pleite in der Geschichte der deutschen Landwirtschaft. Als die in Hamburg registrierte, tatsächlich aber in Ostdeutschland und Osteuropa agierende KTG Agrar SE 2016 in die Insolvenz ging, beschäftigte sie knapp 700 Menschen und hatte fast 600 Millionen Euro Schulden bei 10 000 Gläubigern und 12 000 Anlegern. Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus offenbarten sich verheerende Zustände bei der zeitweise größten Agrarfirma Europas, die er so beschrieb: „Missmanagement, Misswirtschaft, das möglicherweise bewusste Schaffen undurchsichtiger Verflechtungen innerhalb und außerhalb des Konzerns, Geldverschwendung, Eigeninteressen, eine nicht im Ansatz professionelle Unternehmensstruktur und eine vollkommen unzureichende Liquidität“. Im Zentrum des Geschehens: KTG-Gründer und -Chef Siegfried Hofreiter.