Von Christina Kunkel und Gregor Scheu, Rom, München

Ein kleines Elektroauto, bezahlbar, aber trotzdem mit alltagstauglicher Reichweite: So lautet bei nahezu jeder Umfrage die Antwort vieler Menschen, wenn sie erklären sollen, unter welchen Voraussetzungen sie ihren Verbrenner gegen ein E-Auto tauschen würden. Genau diesen Wunsch will jetzt ein Autohersteller erfüllen. Allerdings heißt der nicht VW, sondern BYD und kommt aus China. Und auch wenn der Name des Modells, Dolphin Surf, etwas gewöhnungsbedürftig klingt – mit ihm will BYD nun den Durchbruch in Europa schaffen. Müssen sich VW und europäische Hersteller jetzt auch im Heimatmarkt vor der Konkurrenz aus China in Acht nehmen?