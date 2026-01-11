Fast 700 Millionen Euro weg, ein nicht zu bemessender Reputationsschaden, und bald schon drohen weitere kritische Fragen: Die Bayerische Versorgungskammer (BVK) versinkt im Chaos rund um missglückte US-Investments. Bei diesen hat die Pensionskasse rund 1,6 Milliarden Euro in Immobilienprojekte in den USA gesteckt. Dazu zählen die Transamerica-Pyramide in San Francisco, Luxushotels in Miami Beach und teure Objekte in Manhattan, die heute teils leer stehen oder verkauft werden – sich jedenfalls anders entwickelt haben als geplant.