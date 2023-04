Kommentar von Markus Balser

Wie sich die Berliner Verkehrsbetriebe selbst am liebsten sehen? Als strahlendes Vorbild. "Wir bewegen ganz Berlin", verspricht der landeseigene Milliardenkonzern in der Werbung. "Weil wir dich lieben", heißt es in den eigenen Slogans. Am Donnerstag fuhr Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf einen BVG-Betriebshof und machte sich ein Bild davon, wie weit der Nahverkehr der Hauptstadt schon bei der Einführung des Deutschlandtickets ist. "Wir sind startklar", versprach das Management dem Kanzler für den Auftakt am Montag feierlich. Die Botschaft: Hier läuft wirklich alles nach Plan.